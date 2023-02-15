Сийярто заявил об отличном от стран ЕС взгляде Венгрии на достижение мира на Украине

В Венгрии заявили о необходимости скорейшего начала переговоров по достижению мира на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Венгрии по тактике достижения мира на Украине отличается от позиции других стран Евросоюза. Об этом заявил глава министерства иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Кажется, точка зрения всех стран Европы отличается от нашей», - сказал Сийярто, выступая после переговоров с главой МИД Франции Катрин Колонна. Выступление транслировалось в социальных сетях венгерского дипломатического ведомства.

По словам Петера Сийярто, Венгрия выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта начались как можно скорее, в то время как Франция и другие страны ЕС предпочитают выждать время в надежде на то, что ситуация якобы может измениться в пользу Украины.

«Мы в это не верим», - отметил глава венгерского МИД.

Напомним, Венгрия оказалась единственной в ЕС, отказавшейся обучать солдат Украины.

Также сообщалось, что Венгрия выступила против созыва комиссии Украина – НАТО. Этого не будет до тех пор, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии. В то же время Венгрия запросила наблюдателей ЕС в Закарпатье Украины из-за притеснения венгров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло на саммите Евросоюза в Брюсселе, когда лидеры ЕС готовились к совместному фото.