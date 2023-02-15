Публицист Херш: Байден перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь из страха

Американский публицист рассказал, почему Байден отдал приказ взорвать "Северные потоки" позже, чем планировалось. Фото: REUTERS

Взрывы на «Северных потоках» могли произойти в июне 2022 года, но президент США Джо Байден перенес эту операцию на сентябрь «из страха». Такое предположение высказал расследования о диверсии на «Северных потоках», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Публицист дал интервью изданию Berliner Zeitung, в котором заявил, что США предприняли диверсию на «Северных потоках» из-за опасения, что ФРГ может выйти из антироссийских санкций.

«В последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент», - сказал Херш, добавив, что ряд высокопоставленных сотрудников американских спецслужб выступали против проекта, называя его «безумным».

Напомним, американский журналист Сеймур Херш раскрыл организатора взрывов на «Северных потоках», опубликовав на своем сайте результаты собственного расследования этого инцидента.

Херш также заявил, что подрыв США «Северных потоков» является невообразимой глупостью и «выстрелом себе в ногу».

Тем временем командир группы военных водолазов в частях специального назначения Александр Ватагин рассказал, возможен ли предложенный Хершем сценарий организации диверсии с использованием водолазного оборудования.