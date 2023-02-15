Экс-премьер Италии Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта

Экс-премьер Италии Берлускони заявил о необходимости дипломатического решения украинского конфликта.
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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Об этом Берлускони сказал в заявлении, которое было распространено во вторник 14 февраля. Политик рассказал о своем видении тактики, которая могла бы привести к миру на Украине.
«Я просто посоветовал большой западный план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту», - цитирует заявление политика РИА Новости.
Также Берлускони отметил, что он всегда был и остается на стороне мира и украинского народа.
Напомним, Сильвио Берлускони возложил на Владимира Зеленского ответственность за происходящие на Украине события.
Ранее Берлускони заявил, что Зеленский в обмен на план восстановления Украины должен прекратить огонь.
Тем временем глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что позиция этой страны по достижению мира на Украине отличается от позиции других стран Евросоюза. Подробности здесь на KP.RU.