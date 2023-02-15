Еврокомиссия призвала запретить поставки в Россию электроники для производства беспилотников и вертолетов Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить поставки в Россию электронных технологий, используемы в производстве беспилотников и вертолетов, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Десятый пакет мер содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет на 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», – сказала глава ЕК на заседании в Страсбурге.

Напомним, в январе фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила председатель ЕК. Также она заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты.

Ранее стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС могут войти рестрикции против Росбанка и банка «Тинькофф».