Украинские СМИ сообщили о взрывах в города Волчанске Харьковской области Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 15 февраля, произошли взрывы в городе Волчанске, расположенном в Харьковской области. Об этом сообщает украинские СМИ.

Каких-либо других подробностей не приводится. На данный момент в этом регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, днем в четверг, 15 февраля, украинские издания сообщали о взрывах в Харьковской области, но никаких подробностей также не приводилось. Кроме того, сообщалось, что несколько взрывов прогремело и в Киевской области. Днем ранее, 14 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма всего ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны сейчас превышает 127 млрд долларов.