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НовостиПолитика15 февраля 2023 23:25

Госдеп США заявил о выделении Украине дополнительно 9,9 млрд долларов

Вашингтон намерен оказать помощь в поддержании дееспособности украинского правительства
Мария ПАВЛОВА
Вашингтон предполагает передать Украине еще 9,9 млрд долларов.

Вашингтон предполагает передать Украине еще 9,9 млрд долларов.

Фото: REUTERS

Вашингтон в ближайшие месяцы предполагает предоставить Украине дополнительную помощь в размере 9,9 млрд долларов. Об этом заявила руководитель департамента международного содействия Госдепа Дафна Рэнд.

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов». – цитирует РИА Новости сообщение, сделанное Рэнд перед журналистами в Вашингтоне.

Рэнд добавила, что Вашингтон готов оказать правительству Украины содействие в поддержании его дееспособности. При необходимости Киеву будет оказана дополнительная поддержка, уточнила чиновница.

Тем временем сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.

Как помощь Украине разоряет европейские страны, читайте здесь на KP.RU.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.