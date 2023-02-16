Госдеп США заявил о выделении Украине дополнительно 9,9 млрд долларов

Вашингтон предполагает передать Украине еще 9,9 млрд долларов. Фото: REUTERS

Вашингтон в ближайшие месяцы предполагает предоставить Украине дополнительную помощь в размере 9,9 млрд долларов. Об этом заявила руководитель департамента международного содействия Госдепа Дафна Рэнд.

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов». – цитирует РИА Новости сообщение, сделанное Рэнд перед журналистами в Вашингтоне.

Рэнд добавила, что Вашингтон готов оказать правительству Украины содействие в поддержании его дееспособности. При необходимости Киеву будет оказана дополнительная поддержка, уточнила чиновница.

Тем временем сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать.

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