Военная спецоперация на Украине 16 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 февраля 2023 года.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ростове-на-Дону члена националистического полка «Азов»*, приехавшего в город под видом беженца. Мужчина вел пропаганду террористической организации среди молодежи.

Украинский волонтер Ильченко заявил, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений. В подтверждение своих слов он привел видео погрузки бумаг в микроавтобус.

В украинских войсках допустили тактические отступления из Артемовска. Киев может пойти на такой шаг ради более эффективного проведения оборонной операции, объяснили в ВСУ.

Задержанный ФСБ в Подмосковье украинский диверсант стал агентом СБУ из-за угроз в адрес его дочери. На допросе задержанный заявил, что украинские военные угрожали физической расправой его дочери, проживающей в Виннице.

Российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, ВС России нанесли поражение двум бригадам украинской армии.

На Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области. В небе над регионом заметили шар с угловыми отражателями.

Представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Москва запускает воздушные шары, содержащие радиолокационные угловые отражатели для отвлечения и истощения украинской системы противовоздушной обороны.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Волчанске Харьковской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Киев еще год назад первым начал применять воздушные шары с отражателями для отвлечения системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом заявил СМИ анонимный источник в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины.