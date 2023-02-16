Американский полковник МакГрегор рассказал об отсутствии у НАТО боеприпасов для Киева

Американский полковник заявил о нехватке боеприпасов у США и НАТО после поставок оружия Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон и страны НАТО не только не имеют лишних боеприпасов для поставки их Киеву, но и сами испытывают дефицит вооружений. Об этом заявил полковник США Дуглас Макгрегор.

Эксперт назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина увеличить поставки оружия Киеву.

«У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», - сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Ранее глава Пентагона заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине и призвал союзников наращивать военную поддержку Киева.

Напомним, экс-сотрудница американской разведки Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Украине. Офицер заявила, что Вашингтон уделяет слишком много внимания украинскому кризису.

Тем временем в германском Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в германской армии. В армии ФРГ не хватает даже личного снаряжения для военнослужащих.