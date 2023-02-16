Герой РФ Елизаров заявил, что потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили российские

ойцы ВСУ на позициях под Соледаром в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли в боевых действиях в Соледаре в шесть-семь раз больше военнослужащих, чем российская сторона, заявил Герой России Антон Елизаров, который командовал штурмом города.

«Соотношение потерь, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника – семь к одному нашему», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взятие Соледара российскими военнослужащими. По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться.

Напомним, Соледар будет застраиваться многоэтажными жилыми зданиями, поскольку восстановить частную застройку в городе и его окрестностях не представляется возможным. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сайт KP.RU рассказывал, что бои за Соледар стали для украинской армии адом.