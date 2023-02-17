Замглавы МИД Рябков назвал маловероятным разрыв отношений России и США

Сергей Рябков выразил мнение, что Россия и США не допустят полного разрыва отношений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разрыв отношений между Россией и США был бы ошибочным и слишком опасным шагом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели», - сказал Рябков в интервью «Первому каналу».

Дипломат охарактеризовал отношения России и Соединенных Штатов на данном этапе словами «хуже некуда», но выразил уверенность, что до разрыва отношений между государствами не дойдет.

Напомним, Россия и США в 2022 году практически заморозили отношения, оставив лишь несколько каналов коммуникации.

Ранее американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что противостояние России и Запада ничто иное как экономическая война.

Тем временем в США спустя 30 лет опубликовали стенограмму разговора Буша и Гайдара о Крыме и Украине. Президент США предлагал присоединить Крым к России и признавал существование национализма на Украине.