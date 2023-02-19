В Китае назвали следующую цель НАТО после Украины Фото: REUTERS

После завершения конфликта на Украине НАТО планирует спровоцировать боевые действия с Китаем на Тайване, считают обозреватели Global Times.

Как отмечается в статье, «НАТО во главе с США до сих пор вовлечена в российско-украинский конфликта, который сама же и спровоцировала», но тем не менее альянс «задумал еще один – на Тайване».

Как отмечает издание, НАТО не может существовать без военных конфликтов. В этой связи Североатлантический альянс разжигает тревожные настроения в Азии и готовится к новому столкновению.

Ранее обозреватель AP высказал мнение, что Вашингтон может использовать полученный во время украинского кризиса опыт для подготовки конфликта с Китаем.

Напомним, ранее генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан в служебной записке к своим подчиненным предположил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем уже через два года.

В свою очередь американский генерал Джек Кин считает армию США не готовой к войне с Китаем.

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