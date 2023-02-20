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НовостиВ мире20 февраля 2023 11:06

Число погибших после землетрясений в Турции составило 41 156 человек

Такие данные предоставило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям
Сергей КУДРИН
Число погибших после землетрясений в Турции составило 41 156 человек

Число погибших после землетрясений в Турции составило 41 156 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным турецкого правительства, во время разрушительных землетрясений, начавшихся 6 февраля 2023 года, погибли 41 156 человек. Соответствующий отчёт предоставили в понедельник, в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

За последние 12 дней в Турции произошло более шести тысяч подземных толчков, ставших последствиями первого, катастрофического землетрясения. Самый мощный из них был магнитудой 6,6, и ещё 436 афтершоков достигли мощности в 4-5 баллов.

При этом сейсмологи прогнозируют ещё одно мощное землетрясение, которое по оценкам экспертов сможет разрушить половину Стамбула. Предполагается, что его магнитуда превысит 7,5, что повлечёт за собой последствия, по разрушительности превосходящие потери в Кахраманмараше.

Ранее KP.RU сообщал о выведении российских спасателей из Турции и Сирии, в связи с завершением поисково-спасательных операций. Напомним, спустя 160 часов после землетрясения добровольцы и специалисты всё ещё находили выживших под завалами.

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