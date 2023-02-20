Байден объяснил визит в Киев приверженностью демократии и суверенитету Украины Фото: EAST NEWS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что посетил Киев ради подтверждения своей приверженности демократии и суверенитету Украины.

«Я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», – приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

По словам Байдена, очередные поставки Киеву артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров помогут защитить украинский народ. Кроме того, политик анонсировал принятие новых санкций в отношении компаний и представителей элит, помогающих России обойти введенные против нее ограничения. В ходе визита в Польшу будет объявлено о дальнейших шагах по поддержке Украины, добавил глава Белого дома.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Байден неожиданно прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Сайт KP.RU разбирался, зачем на самом деле президент США прилетел в Киев.