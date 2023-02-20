"Пусть украинцы оставят его себе": В Конгрессе США призвали прекратить помощь Киеву после визита туда Байдена

В Конгрессе США призвали прекратить помощь Украине после визита Байдена в Киев Фото: соцсети

Соединенные Штаты должны прекратить оказание военной помощи Украине, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, комментируя поездку президента страны Джо Байдена в Киев.

«Больше никакой помощи Украине!...Когда на нашей границе разворачивается кризис, Джо Байден едет отдыхать в Делавэр. Когда в Огайо горят химикаты, администрация Байдена говорит, что все хорошо. Я не удивлен, когда на День президентов Байден бросает Америку ради Украины», – написал конгрессмен в Twitter.

По мнению Гетца, глава Белого дома пренебрегал интересами США с самого начала своего президентского срока, поэтому украинцы «могут оставить его себе».

Напомним, в понедельник, 20 февраля, американский лидер неожиданно прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой содержится требование к Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.