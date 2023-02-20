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НовостиВ мире20 февраля 2023 17:43

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Турции и Сирии

В результате стихийного бедствия разрушились здания в турецкой области Хатай
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Турции и Сирии

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Турции и Сирии

Фото: REUTERS

На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как передает CNN Turk, стихийное бедствие затронуло область Хатай. Журналисты телеканала находились в этот момент в палаточном городке. По их словам, в результате землетрясения разрушились здания.

«Земля ускользнула из-под наших ног. Нас невероятно трясло, было очень сильное землетрясение. Это был не похоже на афтершок», – поделилась впечатлениями корреспондент Бюсе Девирен.

Напомним, на прошлой неделе в области Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг землетрясения находился в Средиземном море на глубине около 10 километров. По предварительной информации, обрушились несколько зданий, пострадавших при землетрясении 6 февраля.

Как писал сайт KP.RU, во время разрушительных землетрясений в Турции, начавшихся 6 февраля 2023 года, погибли 41 156 человек. За последние 12 дней в стране произошло более шести тысяч подземных толчков, ставших последствиями первого землетрясения.