Запланированное на 21 февраля заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков» перенесено

Совбез ООН согласовал заседание по подрыву «Северных потоков» 21 февраля 2023 Фото: REUTERS

Запланированное на 21 февраля заседание Совета безопасности ООН заседание по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» перенесено, новая дата уточняется. Об этом свидетельствует обновленная программа работы СБ ООН.

Ранее сообщалось, что заседание состоится во вторник, 21 февраля. Ожидалось, что на голосование вынесут российский проект резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах.

Напомним, на прошлой неделе Россия предоставила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что секретариат ООН применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года.

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