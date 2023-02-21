Марочко сообщил, что ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артемовска

Киев направил боевиков "Айдара" к Часову Яру, чтобы деблокировать пути снабжения Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются деблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска, в связи с чем направили в район населенного пункта Часов Яр националистов. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", - уточнил Марочко.

По его словам, в задачи националистов входит сдерживание позиций украинских войск, в том числе за счет недопущения бегства мобилизованных жителей Украины.

Напомним, днем ранее Андрей Марочко заявил, что ВСУ дистанционно минируют лесистую местность юго-восточнее Часова Яра. По его словам, украинские войска производят минирование запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) "Лепесток".

Как писал сайт KP.RU, еще на прошлой неделе появилась информация, что ВСУ перебрасывают в Артемовск дополнительные подразделения и технику в попытке предотвратить окружение города. Однако усилия украинского командования тщетны – российские силы продолжают продвигаться, занимая все новые позиции как в городе, так и в его окраинах.

Ранее сообщалось, что в начале февраля Вооруженные силы России нанесли удары по колоннам украинских войск, которые передвигались по трассе Часов Яр – Артемовск. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.