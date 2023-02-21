Политик Филиппо считает, что Байден прилетел в Киев для развязывания третьей мировой войны

Джо Байден в Киеве Фото: REUTERS

Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал незапланированный визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Киев.

Филиппо оценил подобное поведение как "сумасшествие" и предположил, что его целью является развязывание третьей мировой войны.

"Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие "ястребы" вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны", - написал лидер "Патриотов" в сети микроблогов Twitter.

Напомним, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник, 20 февраля 2023 года. Президент США провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Как писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что посетил Киев ради подтверждения своей приверженности демократии и суверенитету Украины. В ходе визита в Польшу будет объявлено о дальнейших шагах по поддержке Киева, добавил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления главы военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности военного блока к прямой конфронтации.