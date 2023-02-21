Путин тремя словами завершил послание к Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин завершил послание к Федеральному собранию яркой фразой. После нее все присутствующие в зале начали аплодировать.

- Правда - за нами! - сказал президент РФ.

В этот же день президент РФ заявил, что российская сторона не воюет с народом Украины. По его словам, сейчас народ соседней страны оказался в заложниках.

Там же политик напомнил, что РФ защищаем свой родной дом, в то время, когда Запад стремится заполучить безграничную власть. При этом он добавил, что западные элиты "превратились в символ тотальной лжи".

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента. Послание Путина Федеральному собранию в 2023 году длилось 1 час и 45 минут.