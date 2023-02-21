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НовостиПолитика21 февраля 2023 12:53

Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ

Решение Москвы рушит всю архитектуру контроля над вооружениями, считает генсек НАТО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ

Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ

Фото: REUTERS

НАТО сожалеет о решении президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новом Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Решительно призываю Россию пересмотреть свое решение», – сказал политик на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также заявил о причастности Запада к украинским атакам на российские авиабазы и сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство страны новых стратегических комплексов наземного базирования.