Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ Фото: REUTERS

НАТО сожалеет о решении президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новом Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Решительно призываю Россию пересмотреть свое решение», – сказал политик на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также заявил о причастности Запада к украинским атакам на российские авиабазы и сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство страны новых стратегических комплексов наземного базирования.