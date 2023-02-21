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НовостиПолитика21 февраля 2023 13:32

Блинкен разочаровался решением России приостановить участие в ДСНВ

Вашингтон готов к диалогу с Москвой о ДСНВ независимо от текущих отношений, заявил глава Госдепа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) является разочаровывающим и безответственным, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Заявление России о приостановке участия в СНВ-III крайне разочаровывающее и безответственное. Мы готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях», – приводит словам главы Госдепа США The New York Times.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также заявил о причастности Запада к украинским атакам на российские авиабазы и сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство страны новых стратегических комплексов наземного базирования.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление решением Москвы приостановить участие в ДСНВ.