Пушилин заявил о продвижении российских войск по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР, рассказал ТАСС врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям, — отметил Пушилин в разговоре с журналистами.

Наиболее ожесточенные бои в настоящее время ведутся за Артемовск. Как считает советник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ «вцепились» в этот город, так как не готовы к отступлению. При этом многочисленные данные свидетельствуют о том, что Бахмут (украинское название Артемовска) скоро будет взят ВС РФ. Из города вывозят архивы, его уже покинуло военное командование, а население просят эвакуироваться.

Также врио главы Херсонской области 21 февраля сообщил, что ожидает скорое освобождение региона. Точно даты Владимир Сальдо не назвал, но его прогнозы относительно военных действий оптимистичны.

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