Американский журналист Сеймур Херш Фото: REUTERS

Автор расследования о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» – американский журналист Сеймур Херш – заявил, что никогда не даст показания перед Конгрессом Соединенных Штатов.

«Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил – это не моя работа. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед Конгрессом», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По этой же причине, объяснил Херш, он не намерен участвовать в заседании Совета безопасности ООН по подрывам «Северных потоков».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Россия предоставила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока». Е1 долждны были рассмотреть на заседании СБ организации во вторник, 21 февраля, однако оно было перенесено на неопределенную дату.