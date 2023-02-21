Владимир Путин поручил замглавы МИД Сергею Рябкову представлять его при рассмотрении вопроса о приостановки ДСНВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков будет представлять президента России при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении участия РФ в Договоре СНВ. Об этом свидетельствует распоряжение Владимира Путина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, Владимир Путин в ходе объявления послания Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает сотрудничество с США по ДСНВ. Причиной стало то, что Америка требует от Москвы соблюдение договоренностей, но сама пренебрегает ими.

Позже МИД РФ выпустил заявление относительно этого вопроса. В ведомстве отметили, что решение обратимо. Для этого нужно, чтобы США пошли навстречу. В противном случае Россия не продолжит сотрудничество.

Заявление о приостановки действия Договора привело к волнению Запада. Вашингтон уже выступил с сообщением, что они готовы сесть за стол переговоров, чтобы вернуть сотрудничество.