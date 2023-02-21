Полянский заявил, что Запад не дал провести заседание ООН по "Северным потокам" в удобное время

Полянский объяснил, почему Запад не дал провести заседание Совбеза ООН в удобное для России время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание по взрывам на газопроводах «Северный поток» в Совбезе ООН пройдет поздним вечером во вторник 21 февраля, несмотря на то, что Россия запрашивала его на среду 22 февраля. Об этом сообщил первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, Запад сознательно не дал председательствующим в феврале в Совете Безопасности ООН представителям Мальты назначить заседание по взрывам на «Северных потоках» в удобное для России время. Это было сделано, «чтобы не «смазать» эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине», объяснил дипломат в своем Telegram-канале.

Заседание начнется в 23.00 во вторник 21 февраля и будет транслироваться на UN Web TV, уточнил Полянский, добавив, что Россия пригласила в качестве докладчиков бывшего аналитика ЦРУ Макговерна и американского экономиста Сакса.

Напомним, Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года. Москва просит рассмотреть новую информацию о диверсиях на трубопроводах.

Ранее американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, согласно которому взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы США, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.

Тем временем Вячеслав Володин призвал подсчитать ущерб, нанесенный взрывом на «Северных потоках». Председатель российской Госдумы уверен, что его можно взыскать.

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