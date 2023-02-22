Американцы пишут в Twitter о желании переехать в Россию после слов Путина о традиционных ценностях

Слова Путина о традиционных ценностях заставили американцев задуматься обо эмиграции в Россию. Фото: REUTERS

Многие американцы задумались о переезде в Россию после того, как президент РФ Владимир Путин высказался о традиционных ценностях и моральной деградации Запада. В социальных сетях пользователи из США высказали свое мнение по поводу выступления Путина с посланием Федеральному собранию, которое прошло во вторник 21 февраля.

«Вау, посмотрите, как низко пало наше государство», - написала в Twitter пользователь с ником Angie, отметив, что ранее никогда не думала, что сможет согласиться в чем-либо с российским президентом.

Другой пользователь отметил, что эмигрировал бы в Россию из США, будучи немного моложе.

«Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», - высказался о Путине еще один американец.

Напомним, Путин во время выступления с посланием высказался о концепции западных стран о «гендерно-нейтральном Боге», отметив, что те «не ведают, что творят». Российский лидер также посоветовал обратиться к тексту Священного Писания, где сказано, что «семья - союз мужчины и женщины».

Также Путин рассказал, что издевательство над детьми и педофилия стали нормой на Западе и упомянул, что западные священники дошли до благословения однополых браков.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, почему миллион американцев мечтает переехать жить в Россию.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года здесь на KP.RU. Полная стенограмма послания здесь.