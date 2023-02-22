Франция выразила сожаление из-за приостановки Россией участия в ДСНВ

Франция выразила сожаление по поводу приостановки участия России в ДСНВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция выразила сожаление по поводу приостановки участия России в ДСНВ ( договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений).

«Франция сожалеет о сделанном сегодня заявлении президента России Владимира Путина о приостановке участия России в ДНСВ», - цитирует ТАСС сообщение МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве призвали Москву изменить свое решение.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, но свои не исполняла.

Решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть изменено, если в Вашингтоне предпримут соответствующие усилия, сообщили в МИД России.

Также сообщалось, что Владимир Путин поручил замглавы МИД Сергею Рябкову представлять его при рассмотрении вопроса о приостановке ДСНВ.