Госдума приняла закон о приостановке участия России в СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 февраля Государственная дума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Данное решение было принято единогласно.

В сообщении на сайте ГД отмечается, что принятым документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать президент РФ Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также назвал театром абсурда требование НАТО вернуть инспекции альянса на стратегические объекты России.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений связано с желанием Москвы убедиться в соблюдении ядерного паритета.

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