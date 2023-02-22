Ван И заявил Лаврову о намерении «выйти на новые договоренности» с Россией Фото: пресс-служба МИД Китая

Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я готов вместе с вами проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход уже на новые договоренности», – сказал главный китайский дипломат.

Напомним, по итогам встречи Ван И с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым Россия и Китай договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации.

Ранее стало известно, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая в ходе визита в Москву представит мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине. Он включает кроме прочего призыв к прекращению огня и поставок вооружения Киеву.

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