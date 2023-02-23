ВСУ за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов натовского калибра

ВСУ обстреливают Донецк снарядами натовского калибра. Фото: REUTERS

Более 30 снарядов в течение двух часов выпустили ВСУ в направлении Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Сообщается, что обстрелы начались в полночь четверга 23 февраля, украинские военные использовали так называемые снаряды натовского калибра. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущены 8 снарядов калибром 155 миллиметров. 01.39 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что зафиксировано еще несколько фактов обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие сбили украинский самолет, который летел в направлении Новой Каховки с целью обстрелять этот населенный пункт.

Тем временем омбудсмен Сердюкова рассказала о желании пленных украинских солдат остаться в ЛНР. Военнослужащие ВСУ отказываются от включения их в списки на обмен пленными.

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