Военная спецоперация на Украине 23 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 февраля 2023 года.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 22 февраля 2023 года. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Российские силы близки к центру Артемовска, скоро Вооруженные силы Украины сдадут город, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Мэр города Харьков Игорь Терехов сообщил, что в городе днем 22 февраля прозвучали несколько взрывов.

Полковник ЛНР Киселев заявил о массовом отъезде сотрудников СБУ из Славянска и Краматорска. Спецслужбы покидают также Новодружевку и Константиновку, сообщил офицер.

Российские войска уничтожили 250 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.

Украинский пленный рассказал о британских стрелках, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам пленного, британцы были вооружены РПГ «Муха», «Джавелины».

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР. Он находился в районе населенного пункта Мемрик.

Российские войска поразили цех производства минометов и боеприпасов ВСУ около города Сумы. ВС России также подбили десять беспилотников украинских войск.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной. Ранее российские войска перешли в контрнаступление на данном направлении.

Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению. Сроки наступления держатся в тайне, отметил генерал-лейтенант.

Советник Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские войска ведут бои практически в центре Артемовска. По его мнению, противник будет вынужден сдать город.

В Запорожской области батальон имени Судоплатова ежемесячно пополняется на 150 человек, первая рота уже участвует в боях на передовой, об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы готовы к контрнаступлению в регионе и защите Энергодара.