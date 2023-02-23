РИА Новости: над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку

Российские военные сбили украинский самолет, который летел обстреливать Новую Каховку. Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие сбили украинский самолет, который летел в направлении Новой Каховки с целью обстрелять этот населенный пункт. Об этом сообщает в среду 22 февраля РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Речь идет о самолете Су-25. Для того, чтобы сбить его, российские военные использовали ПЗРК «Верба».

«Сегодня, около 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25», - сообщил агентству собеседник, уточнив, что экипаж сбитого украинского самолета погиб.

Новая Каховка – населенный пункт в Херсонской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Так, в августе 2022 года за сутки ВСУ нанесли свыше десяти ракетных ударов по Новой Каховке, из-за которых повреждены жилые строения и школа.

В сентябре водный элеватор в Новой Каховке был разрушен при обстреле со стороны ВСУ. В результате уничтожен огромный объем зерна.

28 января ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения местной больницы и отделение женской консультации.

Также сайт KP.RU сообщал, что в ООН отказались комментировать удар Украины по Новой Каховке из РСЗО HIMARS.