Американский журналист призвал прекратить помощь Украине. Фото: REUTERS

Американцы стремятся к миру с Россией и выступают против военной поддержки Украины. Об этом заявил журналист из США Джексон Хинкл, выступая на митинге против поддержки Украины в среду 21 февраля. Хинкл ведет программу The Dive. Видео его выступления на митинге доступно здесь.

Журналист напомнил, что те, кто стремится к эскалации конфликта, просто хотят заработать на этом большие деньги и призвал США не отправлять Киеву ни вооружений, ни финансовой помощи.

«Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир, мы хотим процветания, мы хотим вывести народ из нищеты», - сказал Хинкл.

Ранее республиканец Гетц потребовал прекратить США тратить «миллиарды долларов» на помощь Зеленскому. Он также добавил, что Вашингтон нарушает собственные «красные линии», поставляя ВСУ все более мощное оружие.

В Конгрессе США также призвали прекратить помощь Киеву после визита туда Байдена.

Ранее американцы потребовали прекратить помощь режиму Зеленского из-за отказа от мирных переговоров с Россией.