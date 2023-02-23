В Турции остановили снос поврежденного землетрясением здания, обнаружив под завалами кошку. Фото: информагентство IHA

В турецком городе Диярбакыре приостановили снос поврежденного землетрясением здания после обнаружения под завалами кошки. Об этом сообщает информагентство IHA.

По данным издания, животное по кличке Зена смогли вытащить в результате многочасовой операции. Сообщается, что спасателям пришлось предпринять несколько попыток для того, чтобы ее поймать.

Напомним, два мощных землетрясения, магнитудой 7,4 и 7,7, произошли в Турции в понедельник, 6 февраля. Сейсмологи предупредили, что данный регион страны будет еще испытывать подземные толчки и позже было зарегистрировано несколько землетрясений магнитудой около 5.

Согласно последним данным, которые в среду, 22 февраля, озвучил, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, жертвами землетрясения стали 43 556 человек. По данным издания Anadolu, полностью было разрушено или пришло в негодность 139 тысяч домов, а 865 тысяч человек остаются без жилья.