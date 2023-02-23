МИД Китая призвал США обнародовать данные о взрывах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал «разведданные» данные США о поставках оружия Москве от Пекина домыслами и клеветой, отметив, что если Вашингтону есть чем поделиться, то это будут правдивые данные о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Мы надеемся, что США смогут предоставить разведданные о взрывах на газопроводах вместо того, чтобы скрывать информацию», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, китайский дипломат также отметил, что Пекин с начала украинского конфликта играл конструктивную роль, убеждая стороны возобновить диалог.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, в котором заявил о том, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для этих водолазов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США доставило в Норвегию.