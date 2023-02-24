Десятый пакет санкций Евросоюза против России не коснулся атомной отрасли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Десятый пакет санкций Евросоюза против России не распространился на атомную отрасль, несмотря на усилия некоторых членов ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Что касается атомной отрасли, то определенно нет, потому что мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, которые встали на нашу сторону в этом отношении», – сказал глава венгерского МИД в интервью РИА Новости.

Как отметил Сийярто четко дал понять сторонникам введения санкций против российской атомной отрасли, что Будапешт категорическим не приемлет такой шаг. Если Венгрия не сможет продолжить строительство атомной электростанции Пакш-II, то потеряет большую часть гарантий долгосрочной энергетической безопасности, объяснил министр. По его мнению, энергетика должна быть полностью исключена из санкций, поскольку это физическая проблема, не имеющая ничего общего ни с политикой, ни с идеологией.

Напомним, в январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила она.

Также глава ЕК заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты и санкции против представителей российских СМИ. Он подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро.