Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил экстренную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом в пьяницу, 24 февраля, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, уточнив, что пострадавших нет.

В заявлении сообщается о том, что на борту лайнера было 167 пассажиров, из которых 21 - несовершеннолетние, а также было восемь членов экипажа. «Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет», - сказано в заявлении.

По данному факту началась доследственная проверка.

Напомним, днем ранее, 23 февраля, губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил о крушении самолета Министерства обороны РФ, уточнив, что штурмовик упал в Валуйском районе.

Позже Министерство обороны РФ объявило о гибели пилота, уточнив, что самолет упал в безлюдной местности. В военном ведомстве сообщили, что самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи, возвращаясь на аэродром в Белгородской области, а также сообщили, что, согласно предварительным данным военного ведомства, причиной крушения стала техническая неисправность.