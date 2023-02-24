Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона
Фото: Иван ВИСЛОВ
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил экстренную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом в пьяницу, 24 февраля, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, уточнив, что пострадавших нет.
В заявлении сообщается о том, что на борту лайнера было 167 пассажиров, из которых 21 - несовершеннолетние, а также было восемь членов экипажа. «Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет», - сказано в заявлении.
По данному факту началась доследственная проверка.
Напомним, днем ранее, 23 февраля, губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил о крушении самолета Министерства обороны РФ, уточнив, что штурмовик упал в Валуйском районе.
Позже Министерство обороны РФ объявило о гибели пилота, уточнив, что самолет упал в безлюдной местности. В военном ведомстве сообщили, что самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи, возвращаясь на аэродром в Белгородской области, а также сообщили, что, согласно предварительным данным военного ведомства, причиной крушения стала техническая неисправность.