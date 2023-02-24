Минторг США внес в черный список 10 компаний, базирующихся в России, Китае и других странах Фото: REUTERS

Министерство торговли США приняло решение о внесении в свой черный список 10 организаций, которые базируются в России, Китае и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также американский Минторг расширил санкции против российской стороны и Республики Беларусь. Кроме того, принято решение о введении экспортных ограничений.

В черный список попали 22 физических лица и 83 юрлица. В сообщении также сказано о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции. Кроме того, страны "Большой семерки" (G7) собираются держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта.

Также в этот день, 24 февраля, власти Британии объявили о решении расширить антироссийские санкции, внеся в "черный список" 92 физических и юридических лица.