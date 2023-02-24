Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 компаний России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 24 февраля 2023 года.

В новый пакет санкций против компаний и граждан Россий, подготовленный Оттавой затрагивают ФСО, ФСБ, главное управление Генштаба, «Единую Россию», Госдуму, Совфед и Роснефтегаз. Кроме того, ограничения коснутся вице-премьеров РФ, ряда министров и членов администрации президента.

Также известно, что теперь запрещен экспорт в РФ ряд химикатов, используемых для производства техники.

Из физических лиц под санкции Канады попали Светлана и Илья Медведевы — жена и сын Заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее о расширении антироссийских санкций сообщили Великобритания и США. Также ожидалось, что сегодня будут озвучены экономические ограничения в отношении России от Евросоюза, но послы стран — членов коалиции не смогли в очередной раз прийти к единому мнению на их счет.