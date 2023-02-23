Небензя: причастным к подрыву «Северных потоков» странам придется ответить за это и компенсировать ущерб

Небензя заявил, что вовлеченность Запада в конфликт против России возрастает. Фото: REUTERS

Странам, причастным к подрыву на «Северных потоках», не удастся избежать ответственности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что вовлеченность Запада в направленный против России конфликт увеличивается.

«Вовлеченность в конфликт Запада из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду», - сказал Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине.

По словам российского постпреда, подрыв «Северного потока» является одним из аспектов вовлеченности Запада в конфликт, так же, как и спровоцированные западными санкциями продовольственный и энергетический кризисы. Небензя подчеркнул также, что причастные к диверсии страны должны компенсировать ущерб тем государствам, которые пострадали в результате взрывов на «Северных потоках».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по диверсии на «Северных потоках» заявил, что мотивы организации взрывов на «Северных потоках» не вызывают сомнения, как и способ совершения преступления, и его исполнитель.

Напомним, Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках».

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ООН применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на расследование американского журналиста о причинах взрывов на «Северных потоках». ЕК назвала расследование Херша «спекуляцией»