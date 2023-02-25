Российский военный рассказал о ходе наступления в Артемовске

Российский военный рассказал о ситуации в Артемовске. Фото: Александр КОЦ

Российским военнослужащим осталось пройти до центра Артемовска (украинское название – Бахмут) менее двух километров. Об этом в субботу 24 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода «Группы Вагнера».

Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода группы «Вагнер».

Военный рассказал агентству, что в населенном пункте идут ожесточенные бои, а украинское командование бросает на передовую недавно мобилизованных новобранцев.

«До центра от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», - цитирует агентство собеседника.

Что происходит в одной из самых горячих точек проведения спецоперации - Артемовске (Бахмуте), какая обстановка складывается вокруг города и как продвигаются здесь российские силы, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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