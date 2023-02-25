В десятый пакет санкций Евросоюза попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Тинькофф банк попал в черный список Евросоюза после введения десятого пакета санкций. Фото: Александр ГЛУЗ

Рестрикции в отношении трех российских банков введены в рамках десятого пакета санкций ЕС. Речь идет об Альфа-банке, Росбанке и Тинькоф банке. Это следует из опубликованного в субботу 25 февраля соответствующего документа.

Информация о содержании десятого пакета санкций размещена на правовом сайте Евросоюза, соответствующий документ доступен здесь.

Всего рестрикции введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

Российские банки сообщили, что санкции Евросоюза не повлияют на их работу.

Ранее США ввели санкции в отношении некоторых банков РФ. Как следует из заявления американского Минфина, в список включили Московский кредитный банк, МТС-банк, «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк. Попадание под санкции означает, что против этих финансовых организаций вводятся ограничения на проведение ряда операций.

В то же время правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении банковского сектора России. В расширенный список попали банки «Уралсиб», «Зенит», «МТС

После этого попавшие под санкции США российские банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay. Кредитные организации предупреждают, что средства могут быть заблокированы.

Что не так с новыми санкциями США против России, сайт KP.RU узнал у экономиста Дениса Ракши.