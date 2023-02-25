Военкор Александр Коц и журналистка Марина Ахмедова попали в санкционный список ЕС

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц оказался в санкционном списке Евросоюза. Фото: Александр КОЦ

Двое российских журналистов оказались в черном списке ЕС после введения десятого пакета антироссийских санкций. Речь идет о военкоре KP.RU Александре Коце и журналистке Марине Ахмедовой.

Информация о содержании десятого пакета санкций размещена на правовом сайте Евросоюза, соответствующий документ доступен здесь.

Ранее Великобритания ввела санкционные меры в отношении военных корреспондентов «Комсомольской правды» Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал санкции Великобритании против него. Как отметил журналист, ему приятно, что Лондон «оценил его заслуги перед Россией».

Военкоры «КП» Александр Коц и Дмитрий Стешин также попали в санкционный список Австралии.

Также сообщалось, что Канада ввела санкции против корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Под ограничения также попал обозреватель «КП» Александр Гамов и комментатор Дмитрий Губерниев.

Репортажи Александра Коца из зоны проведения спецоперации на Украине читайте здесь на KP.RU.

Тем временем западные СМИ отмечают, что антироссийские санкции не оказали на россиян должного эффекта.