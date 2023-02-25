Военкор Александр Коц и журналистка Марина Ахмедова попали в санкционный список ЕС

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц оказался в санкционном списке Евросоюза.
Фото: Александр КОЦ
Двое российских журналистов оказались в черном списке ЕС после введения десятого пакета антироссийских санкций. Речь идет о военкоре KP.RU Александре Коце и журналистке Марине Ахмедовой.
Информация о содержании десятого пакета санкций размещена на правовом сайте Евросоюза, соответствующий документ доступен здесь.
Ранее Великобритания ввела санкционные меры в отношении военных корреспондентов «Комсомольской правды» Александра Коца и Дмитрия Стешина.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал санкции Великобритании против него. Как отметил журналист, ему приятно, что Лондон «оценил его заслуги перед Россией».
Военкоры «КП» Александр Коц и Дмитрий Стешин также попали в санкционный список Австралии.
Также сообщалось, что Канада ввела санкции против корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Под ограничения также попал обозреватель «КП» Александр Гамов и комментатор Дмитрий Губерниев.
Репортажи Александра Коца из зоны проведения спецоперации на Украине читайте здесь на KP.RU.
Тем временем западные СМИ отмечают, что антироссийские санкции не оказали на россиян должного эффекта.