Глава союза военнослужащих ФРГ: только 30% танков Leopard готовы к бою

В ФРГ рассказали о количестве боеспособных танков. Фото: REUTERS

Только 30 процентов находящихся в распоряжении германского оборонного ведомства находятся в боеспособном состоянии. Такую оценку дал глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью изданию Bild am Sonntag, которое опубликовано в воскресенье 26 февраля.

«Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся в распоряжении Бундесвера, только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности», - сказал Вюстнер.

Глава союза военнослужащих также оценил боеспособность Бундесвера в целом, отметив, что еще до начала российской спецоперации на Украине оборонная способность Германии вызывала вопросы, а в связи с предоставлением Украине военной помощи в ней «возникли дополнительные пробелы». По мнению Вюстнера, проблемы, с которыми сталкивается германского оборонное ведомство, настолько серьезны, что ФРГ может оказаться неспособной выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать «ныть» о нехватке западной военной помощи.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.