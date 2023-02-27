Focus раскрыл «неудобную правду» о западной поддержке Украины

Обозреватель из Германии рассказал, что поддержка Зеленского на Западе падает. Фото: REUTERS

Реальная поддержка Украины и Владимира Зеленского на Западе намного слабее, чем следует из заявлений политиков, слова которых являются лишь «дымовой завесой». Такое мнение высказал обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

Автор публикации назвал три больших группы, которые делают развитие событий «опасным» для Украины. По мнению Штайнгарта, это пацифисты, сторонники бойкота санкций и политические противники Украины, открыто выступающие против поставок Киеву вооружений.

«Вывод: общественная поддержка Украины ослабевает», - резюмировал обозреватель.

Напомним, более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.

Ранее глава евродипломатии Боррель пожаловался на Россию и Китай после Генассамблеи ООН, а канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать «ныть» о нехватке западной военной помощи.

Тем временем Украина выставила Израилю ультиматум о кредите на 500 млн долларов и «осуждении» России.