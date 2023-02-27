В Киргизии произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 5,6

В Казахстане сообщили о произошедших в Киргизии землетрясениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киргизии в ночь на понедельник 27 февраля произошло как минимум два землетрясения. Об этом сообщает казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция.

Из данных, представленных ведомством в таблице срочных донесений, следует, что зафиксированы несколько сейсмологических событий. Так, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 00.42 по московскому времени на территории Киргизии. Толчки ощущались в казахстанском мегаполисе Алма-Аты, расположенном в 297 км от очага землетрясения. Второе сейсмособытие магнитудой 5,6 казахстанская служба зафиксировала через два часа, оно произошло на границе Киргизии и Китая.

Напомним, 25 февраля на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

Тем временем очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших после землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек.