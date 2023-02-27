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НовостиОбщество27 февраля 2023 3:47

Сотни украинских беженцев в Швеции не могут позволить себе ежедневную еду

Украинские беженцы вынуждены питаться в благотворительных организациях Стокгольма и других шведских городов
Мария ПАВЛОВА
Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе ежедневное питание.

Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе ежедневное питание.

Фото: REUTERS

Ежедневно около 500 украинцев приходят за бесплатным питанием в стокгольмское отделение Красного креста. Об этом сообщает телеканал SVT. По данным канала, в других населенных пунктах Швеции в благотворительные организации и религиозные группы также вынуждены обращаться сотни украинских беженцев, которые не могут позволить себе ежедневные расходы на питание.

Такая ситуация возникает из-за того, что без знания шведского языка трудоспособные украинские беженцы не могут рассчитывать на получение работы и могут рассчитывать только на мизерное ежедневное пособие.

Координатор Красного Креста Магнус Андерссон заявил телеканалу, что организация в долгосрочной перспективе не сможет обеспечивать базовые потребности украинских беженцев. Всего в Швеции находится около 40 тысяч беженцев с Украины, уточняет телеканал.

Напомним, западные СМИ писали, что украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания.

Тем временем украинские беженцы пожаловались на «отсталость» Канады и раскритиковали приютившую их страну.

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии и «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.