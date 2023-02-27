Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад"

Российские войска поразили оперативный центр специальных операций "Запад" в Хмельницком Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили украинский оперативный центр специальных операций "Запад". Об этом сообщается в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале российского министерства обороны в понедельник, 27 февраля 2023 года.

В сообщении уточняется, что центр спецопераций противника располагался в районе города Хмельницкий – административного центра Хмельницкой области.

Днем ранее российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром и Никольским в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ракетные войска и артиллерия России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в ДНР.

Напомним, Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили цех, который производил и ремонтировал крупнокалиберные минометы и боеприпасы для украинских войск, расположенный около города Сумы.