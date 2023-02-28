Песков: мир начал долгий и болезненный транзит к многополярности

Песков заявил, что мир находится в начале длительного и болезненного пути к многополярности. Фото: REUTERS

Мировое сообщество начало движение к многополярности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, система взаимоотношений между странами трансформируется, и потребуется определенное время, прежде чем сформируется многополярный мир, «где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных». Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник 28 февраля и доступно здесь.

Песков отметил, что переход к многополярному миру будет длительным и болезненным.

«Очень многие страны видят в России инициатора этого процесса. Но не только в РФ, целый ряд стран разделяет с нами эти подходы», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем состоит наше будущее.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские журналисты считают, что США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность.

Тем временем американские журналисты отметили, что президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным.