Песков заявил. что НАТО ведет себя не как условный противник, а как враг России

Песков заявил, что НАТО ведет себя как враг России. Фото: REUTERS

Североатлантический альянс перестал быть условным противником для России и превратился фактически во врага из-за его вовлеченности в украинский конфликт. Об этом заявилпресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник 28 февраля и доступно здесь.

«По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги», - сказал Песков, добавив, что разведка НАТО работает против России, а из бесплатно поставляемого на Украину западного вооружения стреляют в российских военных и граждан Украины.

Ранее Виктор Орбан предостерег страны ЕС от отправки войск на Украину. Венгерский премьер выразил обеспокоенность возможностью прямого вовлечения европейских государств в украинский конфликт.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг заявил, что победа России на Украине опаснее эскалации вооруженного конфликта.

Также генсек НАТО высказался о будущих отношениях Запада и России, отметив, что «Как раньше не будет» и заявил, что альянс не желает прекращать огонь на Украине на российских условиях.